KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günüyle ilgili bir mesaj yayınladı.Abacı mesajında• “10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutlamaktayız.

Günümüzün vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, mesai mefhumu gözetmeksizin her türlü zorlu şartta kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek adına önemli bir görevi icra etmektedir.

Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, basın hayati bir önem taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. Halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar.

Bu vesileyle kamuoyunun doğru haber alma ve bilgi edinme hakkı için zorlu koşullar altında çalışan, basın etik kuralları doğrultusunda görevlerini yerine getiren basın mensuplarının bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER