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15 Suçtan Aranan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İİlçemizde dolandırıcılık olayına karışan ve 15 suçtan araması
bulunan zanlı yakalandı.

lçemizde dolandırıcılık olayına karışan ve 15 suçtan araması bulunan zanlı yakalandı.Tekirdağ Açık Cezaevi’nden firar eden M.Ş., ilçemizde 3 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 15 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.Ş’nin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Sahte kimlik belgesiyle yakalanan M.Ş. tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Haber Merkezi

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