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EREN KIRCA AVRUPA ŞAMPİYONASINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

8-9 Ocak 2022 tarihleri arasında Samsun’da yapılan 2022 Salon Milli Takım Seçme Yarışmasında Makaralı Yay Genç Erkekler Kategorisinde yarışan sporcu Eren Kırca , Seçmeyi 1. Sırada bitirerek Milli takımına girmeye hak kazandı.
Sporcu Eren Kırca; 14-19 Şubat 2022 Tarihler arasında Slovenya’nın Lasko şehrinde yapılacak olan Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi temsil edecektir.
Sporcumuza başarılar dileriz. Haber : Seda LİMAN ZENGİN

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