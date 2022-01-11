8-9 Ocak 2022 tarihleri arasında Samsun’da yapılan 2022 Salon Milli Takım Seçme Yarışmasında Makaralı Yay Genç Erkekler Kategorisinde yarışan sporcu Eren Kırca , Seçmeyi 1. Sırada bitirerek Milli takımına girmeye hak kazandı.
Sporcu Eren Kırca; 14-19 Şubat 2022 Tarihler arasında Slovenya’nın Lasko şehrinde yapılacak olan Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi temsil edecektir.
Sporcumuza başarılar dileriz. Haber : Seda LİMAN ZENGİN
EREN KIRCA AVRUPA ŞAMPİYONASINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK
8-9 Ocak 2022 tarihleri arasında Samsun’da yapılan 2022 Salon Milli Takım Seçme Yarışmasında Makaralı Yay Genç Erkekler Kategorisinde yarışan sporcu Eren Kırca , Seçmeyi 1. Sırada bitirerek Milli takımına girmeye hak kazandı.