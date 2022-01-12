“ÇANAKKALE’MİZ HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZDİR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu TBMM’de MÜSİAD Çanakkale Şube Başkanı Şerif Mutlu ve Başkan Yardımcısı Eyüp Tan’ı misafir etti.“Her fırsatta şehrimizin dinamikleriyle, iş dünyası temsilcilerimizle, üreticilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz.” diyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü; “MÜSİAD, ülkemizin ekonomisine, üretimine, istihdamına katkı sunan, projeleriyle değer üreten güzide STK’larımızdan biri. Özellikle dünyada ve ülkemizde pandemiden kaynaklı ekonomi, üretim anlamında zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. MÜSİAD’ın bu süreçteki hassas yaklaşımını, üretim ve istihdam odaklı bakış açısını ve ekonomiye katkı sunmaya devam etmesini oldukça kıymetli buluyoruz. MÜSİAD Çanakkale Şubesi de memleketimiz, gözbebeğimiz Çanakkale’mizde yaptıkları girişimlerle şehrimiz için değer üretiyor. Bu süreci, 84 milyon olarak birlikte aşacağız. Bizler de Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte şehrimizin daha da kalkınması için tüm sacayakları ile birlikte iletişimde olmaya ve memleketimiz için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”