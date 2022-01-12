Gelibolu Belediyesi” etkisi altına alan soğuk hava koşulları nedeniyle su sayaçlarının donma tehlikesine karşı korunması bu doğrultuda açıkta olan su sayaçlarının çeşitli izolasyon malzemeleri ile kapatılması gereklilik göstermektedir.
Sayaç ya da tesisatlarda meydana gelen donma ve benzeri olumsuzluklar için 444 8 417 Nolu çağrı merkezimizi arayarak iletişime geçebilirsiniz.”duyurusunda bulunuldu. Haber: Caner AKŞİT
GELİBOLU BELEDİYESİ’NDEN DONMA UYARISI
Gelibolu Belediyesi” etkisi altına alan soğuk hava koşulları nedeniyle su sayaçlarının donma tehlikesine karşı korunması bu doğrultuda açıkta olan su sayaçlarının çeşitli izolasyon malzemeleri ile kapatılması gereklilik göstermektedir.