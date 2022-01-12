İLÇEMİZ STRATEJİK PLANI TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

Kaymakam Bekir Abacı öncülüğünde, Gelibolu ilçemizin geleceğine ilişkin, tüm paydaşların, sahiplenme ve katılımcılık motivasyonu ile verecekleri katkılarla hazırlanacak, Gelibolu İlçesi Stratejik Planı (2022-2026) “Tanıtım Toplantısı” İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapıldı.

Kaymakam Bekir Abacı konuşmasına; “Ülkemizin tarihi ve kültürel geçmişinde önemli bir yere sahip, bu kadim geçmişten tevarüs eden milli, manevi, birikim ve değerleriyle, bölgemizin cazibe merkezlerinden biri olma özelliği taşıyan Gelibolu’muzun yararına ilişkin planlamaların yapılması, tarihsel bir görev ve hatta tarihsel bir sorumluluktur. Bu planlamaların yapılması ve yapılan planlamaların gerçekleştirilmesinde başarıya ulaşılması, Gelibolu ilçemiz ile ilgili tüm tarafların, geniş katılımlı ve sahiplenme motivasyonu ile ortak aklı oluşturacak bir biçimde organize edilmesiyle olacaktır. Bu kapsamda 2022-2026 yıllarını kapsayan “Gelibolu İlçesi Stratejik Planı” hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız” dedi.

Kaymakam Abacı daha önce Gelibolunun iyiliği ve gelişimi için hizmeti olan başta selefleri olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerini bildirdi

Kaymakam Abacı konuşmasının ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Dönmez Polat katılımcıları Stratejik Planın hazırlanma süreci ile ilgili bilgi verdi.

Toplantıya Kaymakam Bekir Abacı, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN