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İLÇEMİZE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize yılın ilk karı dün akşam gece 04:00 sularında düşmeye başladı.Uzun süre fırtına etkili olan ilçemizde hava yerini kar yağışına bıraktı.İlçemizin yüksek kesimlerinde ve köylerde iz bırakan kar yağışı kısa sürdü.
Çanakkale Valiliğinden eğitime 1 gün ara verildi.(12 Ocak Çarşamba günü) kar yağışı pek etkili olmasa da fırtına ve soğuk hava yerini koruyor.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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