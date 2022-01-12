İLÇEMİZE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

İlçemize yılın ilk karı dün akşam gece 04:00 sularında düşmeye başladı.Uzun süre fırtına etkili olan ilçemizde hava yerini kar yağışına bıraktı.İlçemizin yüksek kesimlerinde ve köylerde iz bırakan kar yağışı kısa sürdü.

Çanakkale Valiliğinden eğitime 1 gün ara verildi.(12 Ocak Çarşamba günü) kar yağışı pek etkili olmasa da fırtına ve soğuk hava yerini koruyor.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN