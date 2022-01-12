NEŞELİ MİNİKLER ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ MESLEKLERİ TANIDI

Neşeli Minikler Anaokulu Öğrencileri”Meslek Tanıtım” Etkinliğin de minik öğrenciler tercih ettikleri meslek mensubu kimliğine bürünerek, canlandırma yaptılar..

Polis, jandarma, trafik polisi,itfaiye gibi kurumlardan memurlar gelerek minik öğrencilere mesleklerini tanıttılar.,

Neşeli Minikler Anaokulu Müdürü Funda Kavas kurumlardan gelen yetkililere bizi kırmayıp geldikleri için ve minik öğrencilerimize meslekleri hakkında bilgilendirmede bulundukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Görevlerinde başarılar diliyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN