“2022 Yılı Ücret Parametreleri ve İşçilik Maliyetlerinin Hesaplanması” Toplantısı Bir Başka Tarihe Ertelendi

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR işbirliği ile dün düzenlecek toplantı( “2022 Yılı Ücret Parametreleri ve İşçilik Maliyetlerinin Hesaplanması” konulu bilgilendirme toplantısı) 12 Ocak 2022 Çarşamba günü Saat: 16:00’de Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecekti. Hava muhalefetinden dolayı bir başka tarihe ertelendi.

Haber Merkezi