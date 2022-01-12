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“2022 Yılı Ücret Parametreleri ve İşçilik Maliyetlerinin Hesaplanması” Toplantısı Bir Başka Tarihe Ertelendi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR işbirliği ile dün düzenlecek toplantı( “2022 Yılı Ücret Parametreleri ve İşçilik Maliyetlerinin Hesaplanması” konulu bilgilendirme toplantısı) 12 Ocak 2022 Çarşamba günü Saat: 16:00’de Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecekti. Hava muhalefetinden dolayı bir başka tarihe ertelendi.
Haber Merkezi

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