EMRAH AVCI BAYIRKÖYSPOR’DA

Çanakkale Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Bayırköyspor ara transferde Hastanebayırıspor kulübünden Emrah Avcı ile anlaşmaya vardı. 1996 Gökçeada doğumlu olan Emrah Avcı Hastanebayırıspor kulübünde futbola başlarken, ardından Gökçeadaspor kulübüne transfer oldu.

Gökçeadaspor kulübünde şampiyonluklar yaşayan Avcı daha sonra Barbarosspor kulübüne transfer oldu.

Yetenekli oyuncu sezonun ilk devresinde Hastanebayırıspor forması giyerken ikinci devre Bayırköyspor forması ile mücadele edecek.

Haber: Ali GEZER