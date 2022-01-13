GÜNCEL HABERLER 

EMRAH AVCI BAYIRKÖYSPOR’DA

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Bayırköyspor ara transferde Hastanebayırıspor kulübünden Emrah Avcı ile anlaşmaya vardı. 1996 Gökçeada doğumlu olan Emrah Avcı Hastanebayırıspor kulübünde futbola başlarken, ardından Gökçeadaspor kulübüne transfer oldu.
Gökçeadaspor kulübünde şampiyonluklar yaşayan Avcı daha sonra Barbarosspor kulübüne transfer oldu.
Yetenekli oyuncu sezonun ilk devresinde Hastanebayırıspor forması giyerken ikinci devre Bayırköyspor forması ile mücadele edecek.
Haber: Ali GEZER 

Bunları da sevebilirsiniz

FERİBOT İSKELESİ İÇİN MÜJDE VAR

buyukzafer 0

Kabotaj Bayramı’nın 94.Yıldönümü Kutlandı

buyukzafer 0

Kar sonrası balık fiyatları yükseldi

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.