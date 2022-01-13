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KAYMAKAM ABACI OKÇULUK MİLLİ TAKIM SPORCUSU EREN KIRCA’YI MAKAMINDA KABUL ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, 14-19 Şubat 2022 tarihleri arasında Slovenya’nın Lasgo şehrinde düzenlenecek olan Okçuluk Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan, Okçuluk Milli Takım Sporcusu Eren Kırca’yı makamında kabul etti.
Milli Takım Sporcusu Kırca ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı, Avrupa Şampiyonasında Kırca’ya başarılar diledi.
Ziyarete Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir eşlik etti.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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