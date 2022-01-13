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Gelibolu Akademi Kültür Koleji Öğrencilerinin Görme Engelliler Haftası Farkındalık Çalışmaları Yaptılar

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Akademi Kültür Koleji öğrencileri 7 – 14 Ocak Görme Engelliler Haftası, Farkındalık Oluşturmak Adına “Bir Görme Engelli Birey Hayatta Ne Gibi Zorluklar Yaşar” konusunu deneyimlediler.
Öğrenciler farkındalık çalışmalarında yolu hissederek, kaldırımda yürüdüler,araç seslerini ve trafik lambasının Komutunu dinleyerek akan trafikte karşıdan karşıya geçtiler.
Ardından otobüse binerek, hareket etmeyerek otobüsteki koltukları bulmaya çalıştılar.Görme Engelli bireyler gibi dokunarak, koklayarak, pazardan meyve ve sebze seçtiler.
Bir görme engelli nasıl film deneyimler , hissederek öğrendiler.
Doğa parkında, rüzgarın ve kuşların seslerini dinleyerek, zihinlerinde canlandırdılar.
Gelibolu Akademi Kültür Koleji öğrencileri başlarında öğretmenleri eşliğinde hayatın bir engelli birey için zor ama desteklendiği zaman önündeki engeller kaldırıldığı zaman kolaylaşacağı ve onlara yardım edebileceğimizi öğrencilerine empati kurdurarak aktardılar.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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