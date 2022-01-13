“ÇANAKKALE TURİZMDE DE FARKINI GÖSTERECEK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz’ı Gazi Meclis’te misafir etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan: “Memleketimiz Çanakkale, kültür ve turizm anlamında ülkemizin en önemli destinasyonlarından biri. Şehrimiz turizm anlamında çok büyük bir potansiyele sahip. Çanakkale’miz; dalış turizmi, jeotermal turizm, tarih ve kültür turizmi ve daha nice farklı turizm kollarıyla geniş bir yelpazeye sahip çok özel bir şehir. Salgından dolayı turizm sektöründe zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ancak bu alandaki hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Murat Yılmaz ile birlikte salgın sürecini, kültür ve turizm alanında devam eden, planlanan yatırımları konuştuk. 1915 Çanakkale Köprümüzün tamamlanması, Çanakkale’mizin turizmine de ivme katacaktır. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu birlikte Çanakkale’mizi her alanda seviye atlatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.