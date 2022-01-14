BERKAY ÜÇÜNCÜ GELİBOLUSPOR’DA

Çanakkale Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Geliboluspor tecrübeli defans oyuncusu Berkay Üçüncü’yü kadrosuna kattı.Geliboluspor ara transferde sezonun ilk devresinde Ezinespor forması giyen tecrübeli defans oyuncusu Berkay Üçüncü ile anlaşmaya vardı.

1996 Salihli doğumlu olan Berkay Üçüncü Barbarosspor alt yapısında futbola başladı. Beş sezon Yeşil-Beyazlı takımda forma giyen tecrübeli futbolcu ardından Hastanebayırıspor kulübüne transfer oldu. Dört sezon Hastanebayırıspor forması giyen Üçüncü Torul Belediyespor kulübüne transfer oldu. Bir sezon bu kulüpte forma giyen başarılı oyuncu ardından Babaeskispor kulübünde bir sezon, Ezinespor kulübünde bir sezon forma giydikten sonra Barbarosspor kulübüne transfer oldu.

Ardından yarım sezon Geliboluspor kulübünde forma giydikten sonra sezonun ikinci devresini Barbarosspor kulübünde tamamladı.

Üçüncü ardından Ezinespor kulübüne transfer oldu. Sezonun ilk devresinde Ezinespor kulübünde forma giyen tecrübeli oyuncu sezonun ikinci devresinde Geliboluspor formasını giyecek. Haber: Ali GEZER