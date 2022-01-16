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ZİRAİ DONA DİKKAT!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, zirai dona dikkat çekildi. Pazartesi sabah saatlerine kadar zirai don beklendiği ifade edildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede “Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa’da, yaşanmakta olan zirai don olayının, 17.01.2022 pazartesi günü sabah saatlerine kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü gece saatlerinde kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde ise kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden, başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlarımız olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

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