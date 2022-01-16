ÜSTÜN BAŞARI BELGESİYLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Gelibolu Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Kaya Gelibolu Kaymakamlığı tarafından üçüncü kez Üstün Başarı Belgesiyle ödüllendirildi.Kaya konuşmasında• “Üçüncü kez Başarı Belgesi almam sebebiyle, Gelibolu Kaymakamlığı tarafından, Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildim. Bu ödülü almamda, benimle birlikte eğitime emek veren tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN