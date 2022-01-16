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BOLAYIR GELİŞTİRME VE GÜZELLEŞTİRME DERNEK YÖNETİMİNDEN KAYMAKAM ABACI’YA ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Dernek Yönetimi Kaymakam Bekir Abacı ‘yı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar dilediler.
Bolayır ‘da yeni kurdukları derneğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında verrilen bilgiler sonucunda, talep ve sorunların çözümünde her türlü katkı ve desteklerini verebileceklerini ifade eden Kaymakam Bekir Abacı’ya Bolayır ‘daki derneğin çalışmalarına vereceği destekten dolayı teşekkür ettiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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