“ÇANAKKALE’MİZİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gazi Meclis’te Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü’yü misafir etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, “Bir şehrin kalkınması ve gelişmesi için tüm dinamiklerinin; kurumlarıyla, belediyeleriyle ve milletvekilleriyle bir arada olması oldukça önemli. Çanakkale’deki bu birlikteliğimiz ile birlikte yatırımlar ve hizmetler hız kesmeden gelmeye devam ediyor ve devam edecek. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile söz konusu Çanakkale’miz olunca elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman imtina etmedik. Kurumlarımızla sürekli istişare halinde olmaya gayret ediyoruz. Bizleri ziyaret eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü ile Çanakkale’deki çalışmalar ve hizmetler doğrultusunda istişarelerde bulunduk. Genel Sekreterimiz Abdullah Köklü, memleketimiz için var gücüyle çalışıyor. 2022 yılında da Çanakkale’mizin tüm ilçelerinde, beldelerinde ve köylerinde şehrimizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.