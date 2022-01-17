Gelibolu Akademi Kültür Kolejinde Bursluluk Sınavı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Gelibolu Akademi Kültür Koleji’nde bursluluk sınavı yoğun katılımla gerçekleşti.Gelibolu Akademi Kültür Koleji okula kabul ve bursluluk sınavı düzenledi. Başarılı öğrencileri tamamen ücretsiz veya indirimli ücretlerle kabul eden Gelibolu Akademi Kültür Koleji çocuklarının bir kolejde eğitim almasını isteyen veliler ise bu sınava giren çocukları için heyecanlıydılar.

Gelibolu Akademi Kültür Koleji okula kabul ve bursluluk sınavına pandemi nedeniyle öğrenciler ateşleri ölçülerek, hes kodu sorgulaması yapılarak, maske ve dezenfektanlar ile kontrollü bir şekilde alındı.

Sınava giren öğrenciler sınavda ter dökerek, heyecan yaşadılar.15 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen sınavın sonuçları 21 Ocak 2022 Cuma tarihine kardar açıklanması bekleniyor..Haber : Seda LİMAN ZENGİN