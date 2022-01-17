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KAYMAKAM BEKİR ABACI NAMIK KEMAL ORTAOKULU’NU ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, okul ziyaretleri kapsamında; Namık Kemal Ortaokulu’nu ziyaret etti.Okul müdürü ve öğretmenleri ile bir araya gelen Kaymakam Abacı okulun genel durumu hakkında bilgi aldı. Ardından sınıfları ziyaret eden Kaymakam Abacı öğrencilerle bir süre sohbet ederek başarılar diledi.
Kaymakam Abacı’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca eşlik etti. Haber: Caner AKŞİT

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