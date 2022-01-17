GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI’NDAN DUYURU!

2022-2026 yıllarını kapsayan “Gelibolu İlçesi Stratejik Planı” hazırlama çalışmaları kapsamında; ilçemiz için uzun vadede neyi, hangi temel değerler çerçevesinde hususların değerlendirilmesi toplantısı

19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 10:00, 12:00, 15:00 ve 18:00’de olmak üzere dört ayrı oturum şeklinde gerçekleşecek.Kaymakamlıktan aldığımız bilgiye göre•; “ 2022-2026 yıllarını kapsayan “Gelibolu İlçesi Stratejik Planı” hazırlama çalışmaları kapsamında; Gelibolu ilçemiz için uzun vadede neyi, hangi temel değerler çerçevesinde başarmak istediğimiz hususların değerlendirilmesi ve “Gelecekteki Gelibolu hayaliniz nedir?” sorusuna cevap bulabilmek, tüm paydaşların görüşünü almak amacıyla, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 10:00, 12:00, 15:00 ve 18:00’de olmak üzere dört ayrı oturum şeklinde katılımcıların belirlenen bu saatlerden istediğine katılabileceği “Vizyon Belirleme Toplantısı” Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı düzenlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”ifadelerine yer verdiler.

Haber: Caner AKŞİT