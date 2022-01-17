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BAŞKAN ÖZACAR ve CHP İLÇE BAŞKANI PARLAK İŞYERİ AÇILIŞINA KATILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, Berkay Yavuz isimli genç girişimcinin ilçemize Yukarı Çarşı bölgesinde kazandırdığı “Cafe No 17” isimli yeni işyerinin açılışına katıldı. İşyerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, bol kazançlar dileğinde bulundu.
İşyer açılışına CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak’ta katılarak iş yeri sahibine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Haber: Ali GEZER

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