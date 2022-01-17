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“Çocuklara Kural ve Sınırlar Koyma” Konulu Semineri Düzenlendi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu (ÇOMÜ) Çocuk gelişimi bölümünden , dört öğrenci Neşeli Minikler Anaokulu öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilerine “Çocuklara Kural ve Sınır Koyma” konulu seminer düzenlediler.
Neşeli Minikler Anaokulu Müdürü Funda Kavas;” Hem gençlerimizin eğitimine destek olmak, hemde kendi kazanımlarımızı artırmak adına yaptığımız bu program için gençlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.Katılım sağlayan velilerimiz, iyiki varsınız”ifadelerinde bulundu.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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