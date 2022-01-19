“ÇANAKKALE TARIMINDA YENİ BİR ADIM; GÖKÇEADA’MIZDA DAMLA SAKIZI AĞACI YETİŞECEK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gökçeada’da üretimine başlanılan damla sakızı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Dünya’da sadece iki lokasyonda yetişen damla sakızı ağacının Gökçeada’da da yetişeceğini belirten Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Ülkemizdeki tarım ve hayvancılık alanlarında lokomotif şehirlerinden biri olan Dünyada yalnızca İzmir’in Çeşme ilçesi ile Yunanistan’ın Sakız Adası’nda yetişen damla sakızı ağacı, Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada’mızda da yetiştirilmeye başlandı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ‘Ada Rüzgarında Lezzetli Damla Sakızı’ projesi kapsamında Çanakkale’mizin güzide ilçesi Gökçeada’da tamamı hibe olmak üzere dağıtılan 1490 adet sakız ağacı fidanı, 27 üreticimiz tarafından 30 dekarlık alana dikilerek toprakla buluşturuldu. Proje ile daha önce ekilip dikilmeyen atıl durumdaki tarım arazilerinin de tarıma kazandırılması hedeflenmekte. Proje, ülkemizin damla sakızı ihtiyacına ve turizme önemli bir katkı sağlayacaktır.

Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale’mizin marka değerini artıracak her türlü projeye destek vermeye devam edeceğiz. Bu değerli projede emeği geçen, destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı’mıza, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’müze teşekkür ediyor; üreticilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Haber Merkezi