GELİBOLU’NUN STRATEJİK PLANI VİZYON BELİRLEME TOPLANTISI YAPILDI

Gelibolu Kaymakamlığı stratejik planı vizyon belirleme toplantısı dün saat 10:00’da İlçe Milli Eğtiim Müdürlüğü Salonunda başladı.

Toplantı 4 oturum şeklinde oluşturuldu.

Birinci ve ikinci oturum saat 10:00’da başlayıp,12:00’de sona erdi. Birinci oturuma Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tüm Dernek Başkanlıkları, Kamu Bankaları, tüm köy , belde ve mahalle muhtarlıkları katıldı.

Üçüncü oturum ise saat 15:00’te başladı.4.oturumla birlikte saat 18:00’de sona erdi.Üçüncü oturuma siyasi parti başkanlıkları, özel bankalar, mesleki kuruluşlar, kamu yararına çalışan dernekler ve oda başkanlıkları katıldı.

Gelibolu Kaymakamlığı stratejik planı vizyon belirleme toplantısında belirtilen katılımcı gruplar kendileri için belirlenen farklı saatlerdeki iki oturumdan birine katılabildiler.

Gelibolu Kaymakamlığı Gelibolu ‘nun stratejik planı vizyon belirleme toplantısı için şu açıklamalarda bulundu; “Ülkemizin tarihi ve kültürel geçmişinde önemli bir yere sahip olan

ilçemiz, bu kadim geçmişten tevarüs eden milli, manevi, birikim ve değerleriyle , bölgemizin cazibe merkezlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.Bu özelliğinin,günümüz dünyasının imkanıyla meczedilerek, çağımızın öngördüğü hatta mecbur kıldığı inovatif, esnek ve sürdürülebilir karar mekanizmalarının geliştirilmesi ve bu sayede Gelibolu’muzun yarınına ilişkin planlamalarının yapılması, tarihsel bir görev ve hatta tarihsel bir sorumluluktur.Bu planlamaların yapılması, tarihsel bir görev ve hatta tarihsel bir sorumluluktur.Bu planlamaların yapılması ve yapılan planlamaların gerçekleşmesinde başarıya ulaşılması, Gelibolu ilçemiz ile ilgili tüm tarafların , geniş katılımlı , önkoşulsuz, uyumlu, etkin ve her fikrin değer taşıdığı ilkesinden hareketle bir araya gelerek, ortak aklı oluşturacak bir biçimde organize edilmesi zorunlu kılmaktadır.

Bu kapsamda, Kaymakamlığımızın öncülüğünde ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nun danışmanlığı ve teknik desteği ile ilçemizin 2022 – 2026 Yıllarını kapsayan “Belediyeler”, “Köyler”, “Kurumlar” , “Sanayi ve Ticaret”, “Eğitm”, “Sağlık”,“Çevre, Tarım ve Orman”, “Spor”, “Ulaştırma”, “Turizm”, “Kültür ve Sanat”, “Dernekler” ve “Balıkçılık” olmak üzere belirlenen toplam 13 tema başlığında oluşmaktadır.

Bu temaların ışığında 2022-2026 yıllarını kapsayan “Gelibolu İlçesi Stratejik Planı” hazırlama çalışmaları kapsamında ; Gelibolu ilçemiz için uzun vadede neyi; hangi temel değerler çerçevesinde başarmak istediğimiz hususları değerlendirilmesi ve “Gelecekteki Gelibolu hayaliniz nedir?”

Çarşamba günü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda” vizyon belirleme toplantısını gerçekleştridik” ifadelerine yer verdiler.

Toplantıda oturumlara katılanlar “Gelecekteki Gelibolu hayaliniz nedir?” konulu anketleri cevaplayarak toplantıdan ayrıldılar.

VİZYON GELİBOLU 2022-2026

Vizyon Gelibolu 2022- 2026 taslak çalışma metni aşağıdaki gibidir.

Gelibolu Turizm İşletmecileri Derneği sosyal medyada yaptığı paylaşımda;

Gelibolu’nun yeni ulaşım imkânlarıyla birlikte, yeni bir dönüm noktasına girmek üzere olduğu bugünlerde; şehrin vizyonuna uygun yeni bir strateji belirlemesi ve buna ilişkin kalıcı adımlar atılması kaçınılmazdır. VİZYON GELİBOLU adını verdiğimiz ve detaylardan ziyade genel bakış açısına vurgu yapmayı amaçlayan bu taslak çalışma; ancak devlet kurumları, belediye, üniversite ve yurttaşları temsil eden sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesiyle son şeklini alacaktır.

GELİBOLU’NUN GEÇ KALMIŞ VİZYONU, KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ

Gelibolu, yıllar içerisinde geleceğe dair bir vizyon ortaya koyamayışının sıkıntılarını yaşamaktadır. Palyatif çözüm önerileri ya da birbiriyle hiç ilgisi bulunmayan bir takım gelişme çabaları, kentin ne yönde gelişmesi gerektiğini ve kısa-orta-uzun vadede ne gibi planlar yapılması gerektiğini gölgelemiştir. Bir gün gündem kurulacak fabrikalar, bir gün gelecek tersaneler, bir gün açılacak üniversite, bir başka gün turizm faaliyetleri olmuştur. Gerçekte “Gelibolu nasıl bir tercih yapmalıdır” ya da “Ana yol ne olmalı, tali yollar neler olmalı” diye düşünmek yerine; o günün şartlarında kulağa hoş gelen tüm “olumlu” seçenekler peşi sıra dillendirilmiştir. Ama ne yazıktır ki; buna rağmen arzulanan sonuçların hiçbiri alınamamıştır. Son tahlilde “Gelibolu neyi tercih etmelidir, yeni Gelibolu nasıl inşa edilmelidir?” soruları cevap beklemektedir.

SANAYİ KENTİ Mİ? KÜLTÜR KENTİ Mİ? TURİZM Mİ? HEPSİ YA DA HİÇBİRİ Mİ?

Dünya üzerinde herhangi bir şehir yoktur ki o kentte hem sanayi, hem turizm, hem de başka alanlar birlikte gelişsin; bir kent tüm bu yönelimleri içerisinde sağlıklı bir şekilde barındırabilsin. Çünkü önemli bir kısmının birbiriyle uyum içerisinde olmayan, birbirini tamamlayıp geliştirmeyen, hatta birbiriyle çatışan ve çelişen yanları olduğunu görmek zor değil. Sanayi yoğun bir kentin yollarından demografik yapısına kadar uzanan biçimlenişiyle, turizm yoğun bir kentin yaşam standartları arasında uçurumlar bulunduğu açık. Bu bakış açısıyla Gelibolu yıllar önce yapmış olması gereken bu tercihi, (kentin çevresindeki gelişmelerin de ışığında) bu kez almayı ertelememelidir. Çünkü bu ertelemenin çarpık bir kentleşme, betonlaşma, niteliksiz büyüme, hak ettiği değeri bulamama, ekonomik fırsatlardan azami bir şekilde faydalanamama gibi sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. O yüzden kentin tarihine, coğrafyasına, kültürel dokusuna, tarım-hayvancılık-balıkçılık gibi kıymetli alanlarına, kentlilerin hassasiyetleri ve çıkarlarına en uygun düşen; birbiriyle uyum içinde gelişeceğini düşündüğümüz GELİBOLU BİR TURİZM EĞİTİM VE KÜLTÜR ŞEHRİ vizyonumuzu kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

BÜYÜK GELİBOLU, MERKEZ GELİBOLU

Öncelikle Gelibolu’nun yarınlardaki konumunu belirlerken ve geleceğe dair bir projeksiyon ortaya koyarken; kentin sınırlarını Korudağ eteklerinden başlayıp, Seddülbahir’e uzanan bir hatta öngörmek gerektiğini düşünüyoruz. Zira şehitlikler ve SİT alanları gibi korumalı noktaların yayılımı göz önüne alındığında; bahsi geçen yarımada ölçeğinde gelişmeye ve genişlemeye en müsait alan Gelibolu ilçe sınırlarıdır. Bundan 50 yıl sonraki nüfus artışı ve fiziki koşullar da hesaba katıldığında, Gelibolu’nun yarımadanın büyük şehri ve merkezi olacağını görmek bir hayal değildir. Buradan hareketle, Gelibolu’ya dair tüm planlamaların bağlı bulunduğu yarımada üzerine odaklanarak yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

KAMPÜS GELİBOLU, FESTİVALLER ŞEHRİ, SANATÇI YURDU KASABA

Gelibolu’nun bundan sonra izlemesi gereken stratejinin sacayakları olan Turizm, Eğitim ve Kültür-Sanat alanlarındaki önerilerimizin temelinde; Gelibolu’yu sadece yaz aylarında yaşanılır bir yer olmaktan çıkartmak, sezon diye tabir ettiğimiz 3 aylık süreci etkinlikler ve projelerle uzatabilmek, sunduğu kültürel formlarla Gelibolu’yu bir çekim merkezi haline dönüştürmek gibi somut niyetler bulunmaktadır.

Bu amaçla;

1-Üniversite dâhil olmak üzere; her yaş grubuna ait eğitim kurumlarının hem devlet eliyle hem de özel sektör marifetiyle nicel ve nitel açıdan yükseltilmesi, buna ilişkin teşvik edici yaklaşımlar oluşturulması, ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarıyla ortak projeler geliştirilmesi zaruridir. Gelibolu’yu geleceğin kampüs şehirlerinden biri yapmak hedeflenmelidir. Gelibolu ismiyle kurulacak bir üniversite hayal olmaktan çıkmalıdır.

2-Senede sadece 1 kez, o da çeşitli sebeplerle kesintili bir şekilde yapılan festivalin kapsamı genişletilmeli; alternatif festivallerin oluşmasına olanak tanınmalı, Gelibolu dışından katılımcıların da ilgi duyup gelmeyi isteyecekleri festival ve etkinlik modelleri geliştirilmelidir. Yılın her mevsimine uygun düşen festival, fuar ya da benzeri etkinlikler üretilmelidir.

3-Gelibolu’da çeşitli sanat kollarında faaliyet gösteren sanatçılar olduğu bilinmektedir. Yerel bir sanat akademisi ya da bir çatı yapı oluşturarak; hem Gelibolu’daki sanatçıların üretim yapmaları ve meraklılarına öğretmeleri mümkündür, hem de Gelibolu dışından gelecek yeni sanatçılara yeni bir merkez oluşturma şansı bulunmaktadır.

MODERN SAĞLIK, ÇEVREYE MİNİMUM ZARAR VEREN ISINMA

Tüm bu planlamaların ve stratejilerin hayata geçirilmesi esnasında unutulmaması gereken şeylerden birisi de insan sağlığını ve çevreyi tehdit eden katı yakıt temelli ısınmanın sona erdirilmesi ve Gelibolu’nun yeni, gelişmeye açık, bütünlüklü bir hastaneye kavuşma hayalidir. Büyüyen ve gelişen Gelibolu’nun önündeki en temel sıkıntılar hallolmadan, tüm bu projeler ne yazık ki tam anlamıyla hayata geçirilemez.

PEKİ BİZE NELER GEREKİYOR? GELİBOLU’DA NELER EKSİK?

Öncelikle Turizm alanında gelişeceğini öngördüğümüz Gelibolu’da, sektörde çalışacak kalifiye eleman – profesyonel girişimci ihtiyacına cevap verebilecek eğitim, kurs ve sertifika programlarının oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili olarak Halk Eğitim Merkezinin faaliyetleri dışında; üniversitenin düzenleyeceği programlar, belediyenin İSMEK (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) benzeri çalışmalar örgütlenmelidir. Böylelikle profesyonel bir alt yapı oluşturulması sağlanabilecektir.

Yine Turizm alanında faaliyet gösterecek, sadece danışma hizmetine odaklanmayacak, yerel-ulusal-uluslararası turizm faaliyetlerini koordine edecek ve bir Turizm Ajansı hüviyetinde çalışmalar yürütmesini öngördüğümüz devlet ya da belediye tarafından oluşturulacak “Turizm İlçe Müdürlüğü” kurulması zaruridir.

Gelibolu’da konser, festival, gösterim, tanıtım, çalıştay, sempozyum yapılabilecek alan sayısı sınırlı olduğu kadar; kapasite olarak da yetersizdir. Açıkhava etkinliklerine cevap verecek minimum 3.000 kişilik, kapalı alan olarak da minimum 1.000 kişilik yapılara ihtiyaç duyulacağı aşikârdır. Açık ve kapalı alanı bütünlüklü bir yapı halinde barındıran mimari çözüm önerimizi de, istenirse yetkililerle paylaşabiliriz.

Turizmin ve ilçe ekonomisinin yeni lokomotifi olarak gördüğümüz bir alan da sinema ve televizyon. Bu konuda ciddi bir fizibilite yaparak, sinema ve dizi sektöründe plato olarak kullanılabilecek alanlar tespit edilebilir. Ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtım ve iş bağlantısı yapacak mekanizmalar kurulabilir. Bu sayede hem ilçe ekonomisine ve tanıtımına eşsiz faydalar sağlanabilir.

Turizmin gelişen kollarından biri olan spor turizminden de ilçemizin azami faydalanması amacıyla; hem mevcut spor tesislerinin niteliği arttırılmalı, hem de gerektiğinde uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni tesislerin ilçemize kazandırılması hedeflenmelidir.

Gelibolu’nun sanatsal altyapısı da düşünüldüğünde; ilçemizin bir sanat akademisi olmaması, Gelibolu’dan çıkan çok yetenekli sanatçıların ciddi bir eğitim sürecinden geçemiyor olması büyük bir eksikliktir. Bu konuda başta devlet ve belediyenin imkânları doğrultusunda çalışmalar yapılması ve gerekirse üniversiteden de destek alınması şarttır.

Piri Reis – Namık Kemal gibi tarihsel kişiliklerin yaşadığı, Gelibolu savaşları gibi tarihsel olayların merkezinde bulunan ilçemizde; geniş kapsamlı bir Kent Müzesi oluşturulmalı, kurulacak “Turizm İlçe Müdürlüğü” ile koordineli çalışmalıdır.

Bunlara benzer birçok konuda yapılması gerekenler olduğu açık. Tüm bunların hayata geçirilmesinde ortak akla, bütünlüklü bir bakış açısına, süreçlerin tamamının şeffaf ve katılımcılık temelinde yürütülmesine ihtiyaç vardır. Yeni bir dönemin eşiğinde bulunan Gelibolu’muz için hayırlı olması dileklerimizle.

NOT: (19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 10.00’da, Gelibolu Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda yapılan “GELİBOLU VİZYON VE STRATEJİ BELİRLEME TOPLANTISI”na, dernek olarak verilen GELİBOLU VİZYONU taslak çalışma metnidir.)

Haber: Seda LİMAN ZENGİN