MÜJDEYİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KARACA VERDİ..!

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ÖSYM sınavına girecekler için müjdeyi verdi..!“Gelibolu’da Sınav Merkezimiz Açıldı.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca sınav merkeziyle ilgili müjdesini verdi ardından Kaymakam Bekir Abacı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü’ye Türkiye Genelinde 212. açılan sınav merkezi hakkında açıklamalarda bulundu.Karaca açıklamalarında; “Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında Türkiye Genelinde 500 tane sınav merkezi yapılacak.İlçemizde ikinci olarak açılan sınav merkezimizde 212. kurulan sınav merkeziyiz.Açıköğretimsınavıyla başlıyoruz.(MTSKS) Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri sınavı da bu gördüğünüz bilgisayar sınıfında uygulamalı olarak yapılacak olup, sınav sonrası KIOKSmakinesinden anında sınav sonuçlarını kursiyer alabilecek.Herşey düşünülerek, sistemli bir şekilde hazırlandı.”ifadelerini kullanırken Karaca ÖSYM Açıköğretim sınavlarının ilçemiz Anadolu Lisesi (İtfaiye Kurumunun karşısındaki okul) da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz artık sınav kaygısı yaşamayacak, her hangi bir problem dahilinde öğrenci kendi bildiği öğretmeniyle sınava girip, sorununu rahat rahat ifade edebilecek.Bunun yanında bildiği öğretmenlerle sınava girerken, kopya çekme sorununu da ortadan kaldırdık. Öğretmenler sınav esnasında öğrencinin başında 4 dakikadan fazla durmayacak, bunu da sistem uyaracak.Bu şekilde düşünülüp, hazırlandı.İnanıyoruz ki Gelibolu daki açıköğretim sistemine kayırlı sınava girecek öğrencilerin üzerinden bu sistemle büyük bir sıkıntı ortadan kalkmış oldu.Gelibolumuza hayırlı uğurlu olsun.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN