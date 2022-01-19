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KAYNAK KİTAPLAR DAĞITIMA HAZIR DURUMDA

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ara tatil uygulamasına ilişkin Kaymakam Abacı ‘ya bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ,”Yardımcı kaynak kitapları ilçemizde tüm okullara ücretsiz dağıtılacak şekilde hazır durumda.
Millî Eğitim Bakanlığının yayınladığı bu kaynakları takip etsinler,içeriğinde beceri temelli testlerle konuları destekleyici şekilde hazırlandı. İnanıyorumki oldukça faydasını görecekler”diye konuştu ve kaynak kitapların bu hafta dağıtımına başlanıldığını ifade ederek tüm öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller diledi. Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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