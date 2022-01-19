TARİHİ ALAN GAZİ KÖYLERDE ŞİFA ÇİÇEKLERİ AÇIYOR

Tarihi Alan Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor Projesi Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yürütücülüğünde hayata geçecek olup, proje ortaklarından Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) ile fizibilite çalışmaları ve istişare toplantıları yapıldı.

Proje ile Tarihi Alanda yer alan kuru tarım arazilerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak doğal bitki örtüsünde var olan floranın canlandırılıp tarımsal gelirin yükseltilmesi, Gazi Köylerde yaşayan tarımsal nüfus için örnek teşkil edecek benzer uygulamaların artırılması amaçlandı.

Proje hayata geçtiğinde flora zenginliğinin ortaya konulmasının yanında Tarihi Alan ziyaretçileri için alternatif destinasyon alanı oluşturulmuş olacak, ziyaretçi profili botanik turizmi sayesinde çeşitlendirilecek.

Muharebe alanları olarak öne çıkan ve inanç turizmi ile tanınan Tarihi Alanın açık hava müzesi niteliği ile tüm dinamiklerinin ortaya konması, kırsal kalkınma projeleri sayesinde tarımsal nüfusun ekonomik girdisinin artırılması Başkanlık olarak öncelikli hedeflerden olup bu minvalde çalışmalar farklı disiplinlerden uzman ekiplerle sürdürülüyor. Haber: Ali GEZER