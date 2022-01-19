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KOCAÇEŞME KÖYÜ ESKİ MUHTARI KARACA DEFNEDİLDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geçmiş yıllarda Kocaçeşme Köyü muhtarı olarak görev yapan ve yakalandığı hastalığa yenik düşen Bilal Karaca, doğup büyüdüğü köyünde Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban’ın da katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Merhuma Allah’tan rahmet, tüm ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Haber: Caner AKŞİT

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