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GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI’NDAN TÜM VATANDAŞLARA DUYURU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Stratejik Planı(2022-2026) “Vizyon Belirleme Toplantısı”, 19 Ocak 2022 Çarşamba Günü 4 oturum şeklinde, geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir.
Ancak çeşitli gerekçelerle, bu toplantıya katılamayan kıymetli vatandaşlarımızın düşüncelerini almak Kaymakamlığımız için son derece önemlidir.
Bu sebeple; Gelibolu İlçesi Stratejik Planı(2022-2026) “Vizyon Belirleme Toplantısı” na katılamayan vatandaşlarımızın, görüşlerini iletilmesini sağlamak amacıyla, Hükümet Konağının giriş katında bulunan “Açık Kapı” Noktasında görevlilerimiz tarafından 21 Ocak 2022 ile 28 Ocak 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde “Vizyon Görüş Başvuru Birimi “ oluşturulmuştur.
Vatandaşlarımızdan görüş bildirmek isteyenler, belirtilen tarihler arasında mesai saatleri içerisinde, bu birime görüşlerini iletebileceklerdir.
Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.”ifadelerine yer verildi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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