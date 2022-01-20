KAYMAKAM ABACI BOLAYIR HALKININ İSTEK VE TALEPLERİNİ DİNLEYECEK

Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Dernek Yönetimi’nden aldığımız bilgiye göre Kaymakam Bekir Abacı 21 Ocak Cuma günü (bugün)Dernek Yönetimini ziyaret ederek, Bolayır Halkının sorunlarını dinleyecek.Dernek’ten yapılan duyuru şu şekilde; “Değerli Bolayırlılar;

Gelibolu Kaymakamı Bekir ABACI 21.01.2022 Cuma günü saat 14.30’da Bolayır Cancan Cafe’de Muhtarımızın, Dernek Yönetimi’mizin ve siz DEĞERLİ BOLAYIR HALKI nın katılımıyla; köyümüzdeki istekleri, talepleri dinlemek ve sorunları yerinde tespit etmek üzere, Halkla Buluşma Toplantısı yapacaktır. Sahil bölgesi komşularımız ve Bolayır Halkı davetlidir.”ifadelerine yer verildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN