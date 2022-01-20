MHP İlçe Başkanı Büyükzöngür’den Güneyli Köyü’ne Ziyaret

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür Güneyli Köyü’nü ziyaret etti.

Büyükzöngür ile birlikte Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu’ndan köyün sıkıntılarını sorunlarını dinleyen MHP İlçe Yönetimi yanında Çanakkale İl Genel Meclisinde oylanarak Gelibolu Sosyal Yardımlaşma’ya seçilen Cahit Bilge ve MHP ittifakından da Cemal Karaağaç seçilerek, ilk ziyaretlerini Güneyli Köyü’ne yaptılar.

Haber: Ali GEZER