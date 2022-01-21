“MİLLETİMİZİN BEKLENTİLERİ DAİMA GÜNDEMİMİZ”

ÖNEMLİ DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanun Teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.Milletin daima emrinde olduklarını belirten Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Pandemiden dolayı tüm ülkelerde enflasyonun yükselişi ile birlikte ekonomide yaşanan bazı sıkıntıların farkındayız. Bunların çözümü, bertaraf edilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Aziz milletimizin beklentilerini ve taleplerini karşılamak için Hükümetimiz, milletvekillerimiz yaptığımız çalışmalarla bu dönemi en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Son dönemde döviz kurunda yaşanan toparlanmalar bunun göstergelerinden biri. Bizler her zaman aziz milletin sesine kulak vermiş, ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ şiarıyla hareket eden ve milleti siyasi hareketinin merkezine koyan bir parti olduk. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte Çanakkale’mizde de bu anlayışla hareket ettik, etmeye devam edeceğiz. Gazi Meclis’imizde kabul edilen kanun teklifi ile birlikte memurlarımızın maaşlarına %28,45 zamma ilave %2,5 artış olmak üzere toplamda %30,95 zam yapıldı. Bununla birlikte teklifte emeklilerimizin taban aylığının 2500 TL olması, BES’te devlet katkısının %25’ten %30’a çıkarılması, doğal gaz faturalarında kademeli tarife uygulanması gibi önemli düzenlemeler de kabul edildi. Tüm hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.”