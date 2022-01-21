KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN YARIYIL TATİLİ KARNE MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere ve öğretmenlere mesaj yayınladı. Abacı mesajında; “Sevgili öğrenciler, saygıdeğer öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz, zorlu sürece rağmen kararlılıkla sürdürdüğümüz 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının 1. dönemini tamamlamış bulunuyoruz.

Umudumuz, ülkemizin istikbali olan öğrencilerimizin ve onları hayata hazırlayan saygıdeğer öğretmenlerimizin heyecanını paylaşıyor, iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum.

Gelecek nesilleri yetiştiren, toplumumuza yön veren öğretmenlerimizi, yarınlarımızın teminatı öğrencilerimiz için gösterdikleri emek ve gayretten dolayı tebrik ediyorum. Salgın sürecine rağmen, kararlılıkla, kesintisiz biçimde ortaya koyduğunuz özveri her türlü takdirin üzerindedir. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

Sevgili öğrenciler; 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi boyunca ortaya koyduğunuz gayret ve çalışmaların sonucunda karnelerinizi alıyorsunuz. Karne heyecanınızı paylaşıyor, sizlerle birlikte aynı sevinci yaşıyorum.

Sizler ülkemizin geleceği, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Karnenizin sadece bir araç olduğunu unutmayın. Asıl olan, umutlarınız, cesaretiniz, inancınız ve kendinize olan güveninizdir. Başarının yolu herkese açık. Yeter ki hedefinizi doğru seçin ve planlı olun. Hedeflerinizi gerçekleştirirken en iyi arkadaşınız kitaplarınız olsun. Daima okuyun. Okuma azminiz ve motivasyonunuz hep daim olsun.

Değerli velilerimiz; çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Pandeminin zorluklarına rağmen bu süreçte öğrencilerimize verdiğiniz destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Karnelerinin bir araç olduğunu, çocuklarımızın sosyal, kültürel, duygusal, zihinsel ve fiziksel yeteneklerinin de notlarla ölçülemeyecek kadar mükemmel olduğunu da unutmayalım. Yarıyıl tatilinde çocuklarınızla güzel ve kaliteli zaman geçirmenizi temenni ederim.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1. dönemini tamamladığımız bugünde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlıklı ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmesini diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER