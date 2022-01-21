KARNELER VERİLDİ YARIYIL TATİLİ BAŞLADI

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi dün sona erdi. İlçemizde bulunan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yaklaşık 7 bin öğrenci, dün yarıyıl tatiline çıktı.Karne heyecanı yaşayan öğrencilere öğretmenleri saat 11:00’de karnelerini verdi.100. Yıl Barış Ortaokulu Müdürü Fahri Arslan öğrencilere tatil süreleri boyunca eksik ya da düşük notlu dersleri üzerinde çalışmalarını, bol bol kitap okumalarını söylerken, karnedeki düşük notları üzerinde fazla üzülmemelerini aksine kendilerini geliştirme çabası içine girmeleri gerektiğini ifade ederek tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.

2021-2022 Eğitim – Öğretim birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü sona ererken, ikinci dönemi 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN