İLÇEMİZDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Abd Ulusal Meteoroloji kurumu ncep tarafından geliştirilen ve kullanılan, son derece yaygın sayısal hava tahmin GFS modeline göre ilçemizde dokuz cm kar yağışı bekleniyor.

Marmara ve Ege için kuvvetli kar, İstanbul için sağanak uyarısı

Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli ile Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde bu akşam itibarıyla kuvvetli kar yağışı, İstanbul’da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli ile Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yarın akşam itibarıyla kuvvetli kar yağışı, İstanbul’da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Marmara’nın güneyi ve doğusuyla İç Ege’nin kuzeyinde beklenen yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.İstanbul’da sağanak yağışİstanbul’da ise yarın öğle saatlerinden akşama kadar sağanak yağış bekleniyor.Beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, yarın öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Haber: Caner AKŞİT