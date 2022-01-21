Kaymakam Bekir Abacı’nın başkanlığında, kurum müdürlerinin katılımı ile Gelibolu Öğretmenevi’nde İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı düzenlendi.
Toplantıda; Gelibolu İlçesi Stratejik Planı (2022-2026) görüşüldü ardından Kaymakam Abacı tarafından katılımcılara, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslar, Gelibolu Kaymakamlığı İmza Yetkileri Yönergesi ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında eğitim verildi.
Haber: Hilal GEZER
İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
Kaymakam Bekir Abacı’nın başkanlığında, kurum müdürlerinin katılımı ile Gelibolu Öğretmenevi’nde İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı düzenlendi.