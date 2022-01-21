JANDARMA HERYERDE GÖREVDE

İlçemiz Jandarma Karakollarında görev yapan tüm Jandarma görevlileri dün ilçemiz köylerinde şehirler arası yollarda, köy yollarında aralıksız görevdeydiler.

Köylerde korona tedbirleri kapsamında kahveleri de tek tek gezen görevli jandarmalar maskesiz vatandaşları da uyararak, kahvelere maskesiz girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyorlar.Dün Evreşe, Bolayır, Gelibolu Merkezde görev yapan bütün ekipler kimlik kontrollerinin yanı sıra araç kontrollerini de yaptılar.Haber: Recep YÜZÜAK