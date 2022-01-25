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GELİBOLU KORUKÖY BENİM ZATEN GERİ DÖNMEK GİBİ BİR DURUM YOK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu doğumlu olan Onur Tuna Hürriyet’in Kelebek ekinde verdiği röportajda; “İmkân olsa; Sait Halim Paşa Yalısı mı, Gelibolu Koruköy’deki yıllarınıza dönmek mi?” sorusuna
“Gelibolu Koruköy benim zaten, geri dönmek gibi bir durum yok. Geçen arkadaşlarımın çiftliğindeydim. 30 yıllık dostlarımla hâlâ beraberiz. Bir de yalıdan ziyade doğa içinde, organik bir yaşamı tercih ederim.” İfadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER

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