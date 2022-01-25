6 MİNARELİ ÜNİVERSİTE ULU CAMİİ CUMA GÜNÜ AÇILIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 28 Ocak Cuma günü Üniversite kampüsündeki 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii’nin açılacağını söyledi. Açılışı yapılacak 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii üzerine açıklamalarda bulunan Turan; “Medeniyetimizde camilerimiz Allah’a yöneldiğimiz, namazlarımızı kıldığımız birer ibadethane olmalarının yanında dayanışmanın, kaynaşmanın, kardeşliğin ve muhabbetin olduğu yerlerdir. Mübarek Cuma günü açılacak Hatime Ana Ulu Camii Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ana yerleşkesi olan Terzioğlu Kampüsü içerisinde. Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde olan Camimiz, hemşehrilerimizin ve şehitliğimizi ziyarete gelen vatandaşlarımızın ibadetlerini yapabilecekleri güzel bir konuma sahip. Camimiz, 4 bine yakın kişinin aynı anda namaz kılabileceği bir kapasiteye ve 19.000 m² toplam alana sahip. Ayrıca alt katında konferans salonları, seminer salonları, kütüphane gibi bölümler bulunan Hatime Ana Ulu Camimiz adeta bir kampüs hüviyetinde. Son derece estetik mimarisiyle şehrimize yeni bir siluet kazandıracak, şehrimizin marka değerini artıracak camimiz, 6 minaresi ile bölgenin en büyük camisi olacak.” dedi.

Açıklamalarına devam eden Turan, “Caminin yapımını Diyanet İşleri Başkanlığı’mız ve İÇDAŞ üstlenmişti. Çanakkale’mizin ve ülkemizin önemli firmalarından olan İÇDAŞ, ekonomiye, istihdama sunduğu katkıyla beraber, yerli ve milli uçak gemisi yapım havuzu ‘Kızılelma’ ile, sosyal sorumluluk projeleriyle, yaptığı okullarla, camilerle örnek bir duruş ortaya koyuyor. Hemşehrilerimiz adına İÇDAŞ’a, destek olan, bağışta bulunan hemşehrilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; camiye ismi verilen, İÇDAŞ Ailesi’nin kıymetli valideleri, büyükleri merhum Hatime Ana’mızı rahmetle anıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Camimizin açılışına ve bu muazzam eseri görmeye davet ediyoruz. Hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.