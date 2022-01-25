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ÖZACAR ALİ GAFFAR OKAN VE UĞUR MUMCU’NUN YILDÖNÜMLERİNDE ANMA MESAJI YAYINLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Başkan Özacar Ali Gaffar Okan ve Uğur Mumcu’yu ölüm yıldönümünde anma mesajı yayınladı.Özacar Ali Gaffar Okan için yayınladığı mesajda; “Diyarbakır’da 21 yıl önce hain bir saldırı sonucunda katledilen şehit emniyet müdürü GaffarOkkan ve beş mesai arkadaşını saygı ve minnetle anıyoruz.” ifadelerine yer verdi.Gazeteci , yazar Uğur Mumcu içinÖzacar; “Yaşamını Türkiye’nin çağdaşlaşma ve gelişme mücadelesine adayan gazeteci yazar UğurMumcu ’yu hain bir suikast sonucu katledilişinin 29. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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