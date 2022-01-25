Başkan Özacar Ali Gaffar Okan ve Uğur Mumcu’yu ölüm yıldönümünde anma mesajı yayınladı.Özacar Ali Gaffar Okan için yayınladığı mesajda; “Diyarbakır’da 21 yıl önce hain bir saldırı sonucunda katledilen şehit emniyet müdürü GaffarOkkan ve beş mesai arkadaşını saygı ve minnetle anıyoruz.” ifadelerine yer verdi.Gazeteci , yazar Uğur Mumcu içinÖzacar; “Yaşamını Türkiye’nin çağdaşlaşma ve gelişme mücadelesine adayan gazeteci yazar UğurMumcu ’yu hain bir suikast sonucu katledilişinin 29. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
ÖZACAR ALİ GAFFAR OKAN VE UĞUR MUMCU’NUN YILDÖNÜMLERİNDE ANMA MESAJI YAYINLADI
Başkan Özacar Ali Gaffar Okan ve Uğur Mumcu’yu ölüm yıldönümünde anma mesajı yayınladı.Özacar Ali Gaffar Okan için yayınladığı mesajda; “Diyarbakır’da 21 yıl önce hain bir saldırı sonucunda katledilen şehit emniyet müdürü GaffarOkkan ve beş mesai arkadaşını saygı ve minnetle anıyoruz.” ifadelerine yer verdi.Gazeteci , yazar Uğur Mumcu içinÖzacar; “Yaşamını Türkiye’nin çağdaşlaşma ve gelişme mücadelesine adayan gazeteci yazar UğurMumcu ’yu hain bir suikast sonucu katledilişinin 29. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.”ifadelerine yer verdi.