MADDİ HASARLI EV YANGINI

İlçemizde dün gece çıkan ev yangını itfaiyenin çabaları ile daha çok büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Alaeddin mahallesi Kaptanlar Sokaktaki Tayfun Marmara’ya ait olduğu ve içinde kiracının olduğu evde yangın çıktı.

Saat 02.30 sularında meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, bir odanın kullanılmaz duruma gelen yangında başka bina ve katlara sıçramadan söndürdüler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN