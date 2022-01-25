NE OLACAK ŞİMDİ.? – Yeri Geldikçe- Recep YÜZÜAK

Dolar 18 TL’ye fırladıktan sonra, yapılan operasyonlarla 13-14 lira seviyelerine düşürüldü.Ben ekonomiden anlamam, ekonomi üzerine de bir takım ahkam kesmeyi, herhangi bir mütelada da bulunmayı yapmam komik olur.

Yalnız, yaşadığım ve halkın yaşadığı kepazeliklere bakıyorum, bu işin içinde bir iş var diyebiliyorum..

Bugün hala o bir kaç günlük doların zirveye çıktığı günü ölçü alarak fiyatlarını ayarlayan ithaalatçılar burunlarından kıl aldırmıyorlar.Hele de, Sayın Erdoğan’ın da bu adamlara, ağır cezalar uygulayacağız sözleri hiç te etkili olmazken, onlar da bildiklerini okumaya devam ediyorlar.

Çünkü alternatifleri yok. Ülkedeki kağıt fabrikalarını yap – satçılara satanlar hiç olmazsa 4-5 fabrikayı bıraksalardı bu kadar büyük bir zam yaşanmazdı. Bugün kağıdı Güney Amerika’dan getirenlerde yüzde 174 kağıt fiyatlarına bu milleti mahkum edemezlerdi.

Ne oldu bu kağıt fabrikalarının yerleri; biri hariç hepsinin arazilerine beton yığılarak siteler kuruldu.Kocaeli’ndeki de süs olsun diye müze yapıldı.

Bir paket A4 birinci hamur kağıt bir ayda 20 liradan 120 liraya çıkarmı.? Çıkıyor işte bu düzende.. Neden çıkıyor peki.?

İthalat sevdasından, ithalatçıların kayırılmasından..Üç beşini bıraksaydılar, hiç olmazsa devletin kendisinin kullandığı kırtasiyesini üretseydiler bu kadar korkunç zamlar yaşanmazdı.

Ne acıdır ki bugün kağıt Türkiye’de zam şampiyonudur.

Asgari ücret , yüzde 40 artarken, SGK artarken, hala gazetelerin gelirlerinde bir artış yoksa ne söylenebilir ki..?

İki ay önce 55 TLye alınan bir paket gazete kağıdı bugün 140 TL ise biz ne yapacağız.? Sayın Maliye Bakanım, bu işler gözlerinizin içine bakarak olmuyor.Canımız yanıyor hem de çok yanıyor.Gözlerinizin içine bakarak nasıl sevinelim .

18 Bin TL maaşlar + 7-8 Bin SGK + Kağıt + mürekkep + kalıp (o da ithal) + artan elektrik + ısınma + telefon + internet aylık en az 30 bin gider var. Gelirimizi lütfen siz söyleyiniz.! İstenmiyorsak ta o nu da söyleyin de biz de başka işler, yeni yollar arayalım..

Zor ama çok zor dostum ve nereye kadar

gözlerimiz gelecek iyi bir haberde.Bir de şu davet usulünü ortadan kaldırsanız da , 10 yıldır on kez değiştirilen ihale kanununu eski haline getirerek ihaleleri ilansız olarak eşe dosta vermeden , mahkeme ilanlarını gazetelerde yayınlatmayarak; İstanbul , Ankara gibi şehirlerdeki arazi ve arsa mafyalarına bu işleri bırakmadan, mahalinde ilanlarınızı yaptırsanız olmaz mı.?

Belki o zaman bizim de belimiz doğrulur .Kalın sağlıcakla..