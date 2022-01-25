MUTAN YENİDEN PARTİYE ÜYE

Son seçimlerde aday olmayan Ömer Faruk Mutan, Gelibolu Sağlık camiasında hastane sorumlusu olarak emeklilik hakkını kazanmış ve emekli dilekçesini verdikten sonra ikinci bir dilekçe yazıp bununla da CHP Merkez İlçeye müracaat ederek yeniden partiye üyelik başvurusunda bulundu. Mutan, başvuruyla ilgili olarak, “Partime hizmet etmek için görev bekliyorum. Üyelik başvurumu yaptım. Referanslarım önemli isimler” demekle yetindi.

Çanakkale Merkez İlçe yönetiminin Ömer Faruk Mutan’ın dilekçesine ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Haber: Caner AKŞİT