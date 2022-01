KİM TAKAR YALOVA KAYMAKAMINI-Yeri Geldikçe- Recep YÜZÜAK

Yolda gördüğüm vatandaş; Recep Abi, yine güzel yazmışsın, acaba marketler bu yazıyı görürde fiyatlar düşer mi ağabey, dedi.

Benim dünkü yazımın marketlerdeki fiyatlarla ne ilgisi vardı? Pek anlamadım ama yinede sordum.

Ne alaka, benim yazdığım yazının marketlerin fiyatlarına etkisini pek anlayamadımda, dedim.

Güldü .! Recep Abi, bizim işimiz marketlerle; hergün işimize gerekli olan bakliyat, yağ, pirinç, sebze hepsi marketten alınıyor.Onlar da bu yazıyı okudularsa utanırlar belki, bir parça olsun fiyatlarını düşürürler mi dedim.

Ah be kardeşim, bunların işlerini burada yapan çocuklarda , mağaza sorumluluları da beş kuruş fiyatlarla oynayamazlar.Onların fiyatları ana depolardaki üst düzey yönetenlerce patronların istekleri doğrulrusunda olur.

Zaten sen de biliyorsun da , herhalde işin şakasındasın, dedim.

Marketleri kimse durduramaz.Onlar tüm Türkiye’yi ahtapotun kolları gibi sardılar.Milyonlarca mahalle bakkalını yok ederek , halkı acımasızca sömürmenin kapitalist ekonomideki en kurnaz ve can alıcı metodlarıyla sararak, gırtlaklarından boğazlarcasına yakalayıp çıtır çıtır yediler, yiyorlar ve de yemeye devam edecekler.

Tüm patetes üreticisi, nohut,mercimek üreticisi, süt ürünleri sanayi üreticileri, kozmetik, temizlik malzemeleri, tavafiye, tuhafiye elektronik aklınıza ne gelirse her şeye el atarak milyonlarca esnafı piyasadan sildiler ve maalesef iş bulamayan üniversite mezunlarını da marketlerinde hammal gibi çalıştırıp sömürdükçe semirdiler.

O kadar semirdiler ki artık onları kimse yok sayamaz.

Onların en tehlikeli silahları, alım güçlerinin devasa büyüklüğü .Onlar portakalı geçen yıl 50 kuruşa tarlada bıraktılar.Neden mi .?Çiftçi 10 kuruş daha istedi diye , soğanı patetesi tarlada çürüttüler.

Bursa’ya gidip, gelenler bilirler.Geçen yıl soğan 4- 5 lira iken onlar Karacabey’deki çiftçinin soğanını 25 kuruşa almayıp, pahalı diye tarlada çürüttüler.Çiftçiler tarlalarındaki soğanları traktörle sürerek gübre yaptı.

Onlara hiçbir iktidar da dokunamaz.!Yoksa, seçim zamanı vatandaşa 100 -200- 500 TLlik marketten bedava alışveriş kuponuda vermezler.

Bu seçimlerde herkes dikkat etmelidir.!

Hangi parti market kuponu dağıtırsa bilinki o partiler bunlardan rüşvet almışlardır.Onlara oy vermek, vatandaşın kendi ipini çekmesi anlamındadır.

Biliyorum ve de inanıyorum devletimiz büyüktür, güçlüdür, bu söz dinlemezlerin önünde diz çökmez ama ; onlar bu ucuzluğu yapmak isterler mi.? Ben de inanmak istiyorum da bugüne kadar birşey olmadığından bundan sonra da olacak sanamıyorum.!

İnek sütü 4 TL 6-7 Kilo süt 1 kilo peynir yapar.İşçilik, paketleme , nakliye de kiloda 15 -20 TL olsun, inek peynirinin kiloda 5 lira kar koysanız da 50 TL’yi geçmez.

Ya arkadaş, pazarda bile inek peyniri 80 -85 TL.Ben fırsat buldukça evde yapıyorum peynirimi 20 kilo sütle 3 kilo peynir çıkıyor.Hem de içim çeke çeke kullanıyorum size de öneririm lütfen deneyin..

20* 5 TL = 100 TL 3 Kilo peynir 100 TL olunca kilosu da 33-34 TL ye geliyor.Hem de kaymak abi..Hem üreticinin sütü 5TL YE geliyor, hem o kazanıyor , hem de sen kazanıyorsun kardeşim.

Karar sizin..! Kalın sağlıcakla..