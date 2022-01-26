Son Tarih 4 Şubat.!

HEM DİPLOMA SAHİBİ OLUN HEM DE İŞİNİZ OLSUN!

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine lise diploması alma fırsatı veriliyor.Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine lise diploması alma fırsatı veriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre; “ Ortaokul mezunu olup, liseye kayıt yaptıramayan veya kayıt yaptırıp liseye devam etmeyen (ara sınıflar dahil ) herkese imkan tanınmıştır.Bu durumda olanlar 4 Şubat 2022 tarihine kadar bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne(Meslek Lisesine) kayıt olursa bugüne kadar devam etmiş sayılacak. Sigortası yapılacak ve her ay Devlet bu öğrencilere 1276 TL ücret verilecek.Ayrıca dışarıdan lise diploması almaya da hak kazanmış olacaklardır. Yaş şartı aranmaksızın bu durumda olanların ayrıntılı bilgi almak ve kayıt yaptırmak üzere em yakın Mesleki ve Teknik Anadolu Liseslerine (Meslek Liselerine ) başvurmaları gerekmektedir.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN