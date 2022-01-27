BALYA YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

İlçemizde kırsal alanda çıkan balya yangını büyümeden, dam ile içeride bulunan hayvanlara ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gelibolu çıkışındaki kırsal alanda Bülent Barca’ya ait olduğu öğrenilen küçükbaş hayvan damının yakınında bulunan saman balyaları bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

Durumun Gelibolu İtfaiyesine bildirilmesinin ardından yangın yerine ulaşan ekipler, yoğun dumana rağmen yangına müdahale etti. Ekipler, yangını yakınındaki dam ve damın içindeki hayvanlara ulaşmadan bir saatlik bir çabayla söndürmeyi başardı.Haber: Caner AKŞİT