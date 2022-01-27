Tarihi Alan sınırlarında yer alan 34 adet bağımsız işletmenin kiralanması ilanıları resmi gazetede yayınlandı.
Hediyelik eşya, gıda satış ünitelerinin kiralanması ilanlarının ihaleleri 4 Şubat 2022 Cuma günü saat :10:00’da Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Çamburnu Mevkii’de İdari Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Geçici teminat tutarı 5.000.00 TL (beşbin türk lirasıdır) ihale dökümanının bedeli Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Ziraat Bankası Eceabat Şubesi
TR 21 0001 0005 0369 5775 0750 10 nolu hesaba yatırılacaktır.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
TARİHİ ALAN SINIRLARINDA YER ALAN 34 İŞLETME İLANA ÇIKARAK KİRALANACAK
Tarihi Alan sınırlarında yer alan 34 adet bağımsız işletmenin kiralanması ilanıları resmi gazetede yayınlandı.