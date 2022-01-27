Balık Fiyatlarında Düşüş

Balıkçı esnafı Süleyman Şencan’Geçen hafta hamsinin kilosu 30 liraya satıştaşdı fakat bu hafta havalarında soğumasından dolayı hamsinin kilosunu 25 liradan satıyoruz.’ İlçemizdeki balıkçı tezgahlarında kilogramı 25 liradan satılan hamsi , istavrit 30,levrek ve çipura 100 TL’den satışa sunuldu.Türkiye’yi etkisi altına alan Sibirya soğuklarının bölgemizden ayrılmaya başlaması ile 2 gündür karla kaplı olan İstanbul ve çevre illerde hayat normale döndü. Kışın en çok tüketilen yiyeceklerden biri olan balığa yöneldi. Balık fiyatlarının kırmızı et ve tavuk fiyatlarına göre uygun olması da balık satışlarının patlama yapmasına neden oldu.

Son günlerde hiç yaşamadığımız kadar kalabalık günleri yaşadıklarına değinen balık satıcısı Süleyman Şencan “Uzun yıllar balık satıyoruz. Bugün biraz farklı yoğunluk yaşadık.Çevre illerde ve bölgemizde kar yağışının ardından balık lezzetlenmeye başladı, daha da yağlandı..Balık fiyatlarında bu hafta düşüş yaşandı.”dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN