Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever’in yeniden başkan seçilmesinin üzerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak İşsever’e görevinde başarılar dilediler. İşsever; “Zabıta Amirimiz Murat Baki ve zabıta memurumuz Cengiz Eyvaz hayırlı olsun ziyaretimize geldiler. Kendilerine çok teşekkür ederim.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Ali GEZER
ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI İŞSEVER’E ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ZİYARET
Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever’in yeniden başkan seçilmesinin üzerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak İşsever’e görevinde başarılar dilediler. İşsever; “Zabıta Amirimiz Murat Baki ve zabıta memurumuz Cengiz Eyvaz hayırlı olsun ziyaretimize geldiler. Kendilerine çok teşekkür ederim.”ifadelerine yer verdi.