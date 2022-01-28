ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI İŞSEVER’E ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ZİYARET

Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever’in yeniden başkan seçilmesinin üzerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak İşsever’e görevinde başarılar dilediler. İşsever; “Zabıta Amirimiz Murat Baki ve zabıta memurumuz Cengiz Eyvaz hayırlı olsun ziyaretimize geldiler. Kendilerine çok teşekkür ederim.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Ali GEZER